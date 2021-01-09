الداخلة تستعد لافتتاح قنصلية “مؤقتة” للولايات المتحدة الأمريكية غدا الأحد

جدة - عبدالحي حسين - يتوقع أن تشهد مدينة الداخلة غدا الأحد، افتتاح القنصلية المؤقتة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تجري الترتيبات اللازمة لذلك في المدينة الجنوبية للمملكة.

ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الافتتاح المؤقت سيترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية الدولية لتمويل التنمية، آدم بوهلر.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من إصدار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مرسوما رئاسيا، يقضي ب”اعتراف الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كل منطقة الصحراء المغربية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن أن بلاده تعتزم فتح بعثة دبلوماسية “افتراضية” في الصحراء المغربية عقب اعترافها بسيادة المغرب عليها، في انتظار فتح قنصلية “قريباً”.

وقال بومبيو في تغريدة سابقة على “تويتر”: “يسعدني أن أعلن انطلاق مسار فتح قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية”، وأضاف أنه سيتم “افتتاح مركز حضور افتراضي فورا” في السفارة الأمريكية بالرباط، على أن تتلوه قريبا قنصلية”.

ويعد افتتاح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من الاتفاق الثلاثي الذي وقع في الرباط أواخر دجنبر الماضي، بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو الأمر الذي مثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب وتحولا استراتيجيا في قضية الصحراء المغربية.