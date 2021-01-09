إغلاق في بريزبين الأسترالية خشية سلالة كورونا الجديدة

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

بدأت بريزبين، ثالث المدن الأستراليّة، السبت أول أيام الإغلاق، تنفيذاً لقرار السلطات بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي كان قد رُصِد في بريطانيا.



ولم يكن هناك في شوارع المدينة سوى عدد قليل من الأشخاص الذين وضعوا كمامات، ذلك أن سكان بريزبين الكبرى البالغ عددهم مليونا نسمة لا يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لابتياع الضروريات، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأصدرت السلطات مساء الجمعة قراراً بفرض إغلاق يستمر 3 أيام، بعد التأكد من إصابة موظف يعمل في فندق يستضيف أشخاصا يخضعون لحجر صحي.

وسجلت أستراليا أكثر من 28500 إصابة ب"كوفيد-19" و909 وفيات، من أصل عدد سكّانها البالغ نحو 25 مليونًا.