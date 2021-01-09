شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا في حالة تأهب قصوى بعد رصد كورونا المتحور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولو الصحة في أستراليا، اليوم السبت، إنهم في حالة تأهب قصوى بعد رصد حالات إصابة بسلالات متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وفرضت مدينة برزبين، عاصمة ولاية كوينزلاند، اليوم السبت قيود إغلاق صارمة تستمر لثلاثة أيام، بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس الذي يسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي جرى اكتشافها في بريطانيا. كما رصدت سيدني، كبرى مدن أستراليا، في أحد فنادقها للحجر الصحي إصابة بالفيروس المتحور الذي اكتُشف في جنوب أفريقيا.