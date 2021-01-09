إثيوبيا تصادق على مرشحتها للمفوضية الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إثيوبيا، السبت، المصادقة على مرشحتها لانتخابات المفوضية الأفريقية المقررة في فبراير/ شباط المقبل.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد: "يسعدني أن أصادق على مرشحة البلاد، البروفيسورة هيرت ولد مريام، لمفوض التربية والعلم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الأفريقي".

وأضاف أن "البروفيسورة هيرت ولد مريام عملت في حكومتي وزيرة العلوم والتعليم العالي، وتعمل حاليًا مستشارة للقطاع الاجتماعي"، معتبرا أنها "مرشحة استثنائية لهذا المنصب".

وتقلدت ولد مريام مناصب وزارية أخرى منها وزيرة للسياحة والثقافة، ووزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية.

وستتنافس المرشحة الإثيوبية على مفوضية التربية والعلم والتكنولوجيا والابتكار، من بين 17 مرشحا على المنصب.

وإجمالا، تقدم 66 مرشحا من مختلف الدول الأفريقية لشغل مختلف المفوضيات الستة بتكتل القارة السمراء.

ومن المقرر أن يشهد الاتحاد الأفريقي في قمته المقبلة المقررة يومي 6 و7 فبراير/ شباط القادم، انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديدة، والتي ستشمل رئاسة مفوضية الاتحاد ونائبه وست مفوضيات أخرى في تخصصات مختلفة.

ولم يتم حتى الآن تحديد ما إن كانت القمة ستعقد حضوريا أم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".



فيما لا يزال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالي، التشادي موسى فكي، المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الأفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.

أما منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيتنافس عليه 8 مرشحين من 7 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا التي تقدمت بمرشحين، وجيبوتي والصومال وأوغندا وروندا وغانا وجامبيا.

