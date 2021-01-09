فالح الفياض.. رجل إيران في مرمى العقوبات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أعلنت واشنطن، الجمعة، فرض عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي لاتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن "فالح الفياض يشن حملات على المجتمع المدني والديمقراطية في العراق".



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وأضاف أن "ذلك يتم من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، من قبل المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران".

وتابع: "الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يمنعون الشعب من التظاهر السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم".