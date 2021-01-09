عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت تقارير إعلامية، السبت، فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية متجهة إلى مدينة بونتياناك بعد إقلاعها من جاكرتا بدقائق.



وكشفت إحداثيات تتبع مسار الطائرات عبر موقع فليت رادار عن فقدان الطائرة التابعة لشركة سريويجايا الإندونيسية بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة على موقع تعقب الطائرات فإن الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال معها من طراز بوينج 737.

وتتزايد المخاوف في إندونيسيا من أن يرتبط فقدان الطائرة بحادث لها بعد عامين من حادث سابق شهدته البلاد لطائرة بوينج أيضًا وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وما زالت لعنة الطائرة ماكس 737 تطارد بوينج الأمريكية لتصنيع الطائرات، إذ وافقت الشركة على دفع غرمات كارثة إثيوبيا وإندونيسيا.

ولم تكد شركة بوينج تغلق ملف طائراتها الشائك (ماكس 737) بتغريمها غرامات ضخمة لكارثتي إثيوبيا وإندونيسيا.

ووافقت الشركة على الخميس على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية اتهامات جنائية بشأن طائرتها من طراز 737 ماكس المثقلة بالأزمات، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

وكان يُشتبه أن بوينج أسرعت في إدخال سلسلة طائرات من طراز 737 ماكس الأكثر مبيعًا إلى السوق وأهملت السلامة، بعد حادثين أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا.