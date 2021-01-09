فرنسا توافق على استخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا ، اليوم، البدء في استخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ويأتي موافقة الهيئة على استخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية في ثاني قرار لها يتعلق بترخيص لقاح للفيروس بعد لقاح فايزربايونتيك.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية وافقت الأربعاء على البدء في استخدام هذا اللقاح.