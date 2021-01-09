شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 23309 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 470 حالة وفاة و23309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ حصيلة الوفيات 61381 شخصا والاصابات 3 ملايين و379103.



واوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء في تقريره اليومي، ان الاصابات الجديدة تتوزع على 84 إقليما، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (4900) تليها بطرسبورغ (3006)، وضواحي موسكو (1184)..مشيراً الى تماثل 23680 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و754809 أشخاص.