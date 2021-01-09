القضاء الأمريكي يكبل المحاولات الأخيرة لإدارة اترامب لوضع قيود جديدة على نظام الهجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كبل القضاء الأمريكي المحاولات الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع قيود جديدة على نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة.



وأصدر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا جيمس دوناتو حكما قضائيا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ قرار جديد كان من شأنه أن يغير شكل نظام اللجوء الأمريكي، ويضع قيودا على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في الولايات المتحدة.

ويعد الأمر القضائي تقويضا لمساعٍ تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأصدر القاضي دوناتو أمرا قضائيا سعت وراءه جماعتان للدفاع عن حقوق المهاجرين، لمنع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترامب في 11 ديسمبر/كانون الأول، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الإثنين المقبل.

وسعت الجماعتان لمنع تنفيذ القرار، على أساس أنه صادر عن تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، والذي لم يعد تعيينه في المنصب قانونيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كان قاض في بروكلين قد منع لنفس السبب محاولة إدارة ترامب إنهاء برنامج العمل المؤجل للوافدين الأطفال، وهو البرنامج الذي يحمي بعض المهاجرين من الترحيل.

وكان من شأن القرار الأخير أن يقطع طريق اللجوء على المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية المكسيكية من خلال سلسلة من التغييرات في معايير الأحقية في اللجوء، حسب ما قال خبراء وجماعات حقوقية.

وسحب ترامب ترشيح وولف للمنصب الخميس الماضي، بعد أن أدان الأخير أعمال الشغب التي ارتكبها مؤيدو ترامب داخل مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، وقال إنه يدعم انتقالا منظما للسلطة إلى بايدن.