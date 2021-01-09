شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طائرة إندونيسية بعد إقلاعها بدقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت وزارة النقل الإندونيسية، السبت، إن برج المراقبة في العاصمة جاكرتا فقد الاتصال بطائرة ركاب متجهه إلى مدينة بونتياناك غرب البلاد، بعد إقلاعها بدقائق.

وأوضحت الوزارة أن الاتصال فقد بعدما أقلعت الطائرة من مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا بدقائق، وكانت متوجهة في رحلة محلية إلى مدينة بونتياناك غرب البلاد.

وأضافت أن شركة طيران إندونيسية تواصل جمع المعلومات بشأن طائرة تابعة لشركة سريويجايا بعد فقدان الاتصال معها