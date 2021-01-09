شكرا لقرائتكم خبر عن قاض يمنع ترامب من تنفيذ تعديل جذري لنظام اللجوء إلى أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاليفورنيا - رويترز

منع قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا، إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، من تنفيذ قرار جديد كان من شأنه أن يغير شكل نظام اللجوء الأمريكي ويضع قيوداً على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في الولايات المتحدة.

ويعد الأمر القضائي تقويضاً لمساع تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأصدر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا جيمس دوناتو أمراً قضائياً سعت وراءه جماعتان للدفاع عن حقوق المهاجرين لمنع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترامب في 11 ديسمبر/كانون الأول وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وسعت الجماعتان لمنع تنفيذ القرار على أساس أنه صادر عن تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي والذي لم يعد تعيينه في المنصب قانونياً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كان قاض في بروكلين قد منع لنفس السبب محاولة إدارة ترامب إنهاء برنامج العمل المؤجل للوافدين الأطفال، وهو البرنامج الذي يحمي بعض المهاجرين من الترحيل.

وسحب ترامب ترشيح وولف للمنصب الخميس، بعد أن أدان الأخير أعمال الشغب التي ارتكبها مؤيدو ترامب داخل مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، وقال إنه يدعم انتقالاً منظماً للسلطة إلى بايدن.

وكان من شأن القرار الأخير أن يقطع طريق اللجوء على المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية المكسيكية من خلال سلسلة من التغييرات في معايير الأحقية في اللجوء حسبما قال خبراء وجماعات حقوقية.

