شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مقتل 10 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي: رويترز

قال طبيب هندي إن عشرة من الأطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم، السبت، في حريق هائل اندلع في مستشفى بولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية، في حين عبر مسؤولون سياسيون كبار عن حزنهم لهذه الخسائر في الأرواح.

وقال برامود خانداتي الجراح المدني في المستشفى العام بمنطقة بهاندارا في الولاية الواقعة بغرب البلاد «اندلع الحريق عند الثانية صباح اليوم (2030 مساء أمس الجمعة بتوقيت جرينتش)». وأضاف أنه جرى إنقاذ سبعة من بين 17 طفلاً كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى. وأمر رئيس وزراء الولاية بالتحقيق في الحادث.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر «مأساة موجعة للقلب في بهاندرا بولاية مهاراشترا، حيث فقدنا أرواحاً صغيرة ثمينة... أتقدم بالتعازي لجميع الأسر المكلومة، وأرجو أن يتعافى المصابون في أقرب وقت».

وعبر سياسيون آخرون عن حزنهم ومن بينهم زعيم المعارضة راهول غاندي.

