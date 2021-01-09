تحفظات إنجليزية على التدابير الجديدة للبروتوكول الصحي

متابعة: ضمياء فالح

مع دخول بريطانيا الحجر المنزلي الثالث قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سلسلة من القرارات بعضها أثار جدلاً بين الأندية، ومنع الاتحاد اللاعبين من المصافحة والعناق احتفالاً بالأهداف أو بعد الفوز بالمباراة ومراقبة احترام التباعد الاجتماعي في الملعب ضمن مساعي كبح انتشار فيروس كورونا، وأكد جوردن تايلور المدير التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين في البرمييرليج تنبيه اللاعبين وقال في تصريح للتايمز: «بعثنا رسالة لجميع أعضاء الرابطة قلنا فيها.. لقد قمتم بعمل رائع وأبقيتم اللعبة مستمرة رغم الجائحة وتستحقون الكثير من التقدير لكن من المهم المحافظة على البروتوكول.

وتابع تايلور: أتفهم جداً صعوبة عدم الاحتفال بهدف مع زملائك، الأدرينالين يرتفع بعد هز الشباك وهذا هو سر جمال اللعبة لكن علينا التذكير بوجوب الاحتياط، ومنع الاتحاد تبادل القمصان ومصافحة لاعبي الخصم بعد المباراة ووجوب ارتداء لاعبي الدكة والكادر الكمامة طوال الوقت إلا في حالة تحضر اللاعب الاحتياط للمشاركة في المباراة.

وتعرض 40 لاعباً وموظفاً في كوادر الأندية الإنجليزية للإصابة بالفيروس في آخر جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ضعف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبقه وأعلى سجل حتى الآن في البرمييرليج وتم تأجيل 4 مباريات دوري وأكثر من 50 مباراة في الكرة الإنجليزية بشكل عام (الذي يتضمن 3 بطولات دون البرمييرليج).

وقرر مسؤولو الدوري الممتاز إرسال موظف إلى غرفة ملابس الأندية للتأكد من احترام لوائح كورونا ما دفع الأندية لدق جرس الإنذار خشية تسرب التكتيك والتحضيرات وأسرار اللاعبين الى الخارج رغم تأكيد الاتحاد أن دخول الموظف لن يكون أثناء مناقشة المدرب واللاعبين.

وشرح مصدر في أحد الأندية وقال: أي مدرب لا يسعد بوجود شخص غريب في غرفة الملابس عندما يعلن تشكيلته الأساسية أو يعطي تعليماته عن كيفية التعامل مع الخصم، نعرف جيداً أن علينا رفع مستوى الاحتياطات لكن قرار دخول مندوب من الاتحاد لغرفة الملابس لا يبدو واقعياً.

ويجب وفق القرارات الجديدة السماح لموظف من الاتحاد تفتيش الطائرة أو عربة القطار أو الحافلة التي يستقلها لاعبو الفريق في حال خوض مباريات خارج قواعده للتأكد من مراعاة التباعد الاجتماعي ووجوب استخدام 3 حافلات لضمان التباعد بين لاعبي الفريق الواحد وكادره التدريبي ناهيك عن وجوب حصول السائق ومساعديه في وسيلة التنقل على فحص كورونا سلبي قبل 3 أيام من عملية النقل.

وحث اتحاد الكرة الأندية على عدم استخدام الفنادق إلا عند الضرورة وفي حال إقامة الفريق في فندق يجب السماح لموظف الاتحاد بدخول الفندق على مدار الساعة باستثناء غرف النوم كما يجب أن يكون موظفو الفندق المضيف خضعوا لفحص كورونا قبل زيارة الفريق. ووافق الاتحاد على فتح كافتيريا النادي قبل يوم من المباراة مع السماح بتوفير الوجبات المعدة سلفاً للاعبين والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات باستثناء وجود اللاعبين في ملعب التمرينات أو الحمامات.