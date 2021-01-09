شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لسباق «الركض لتحقيق الأمنيات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سباق «الركض لتحقيق الأمنيات» النجاح المنشود بمُشاركة كبيرة من كافة الأعمار والجنسيات، وأقيم السباق بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية».

وقد شهد السباق أجواء عائلية رائعة حفلت بالمرح والترفيه وخلقت للجميع ذكريات لا تُنسى بعد فترة الإغلاق الطويل.

وأشاد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بدعم بنك أبوظبي التجاري، مدينة زايد الرياضية، وشركة جلف مالتي سبورت وجهودهم المبذولة لدعم المؤسسة من خلال نشر رسالتها الإنسانية النبيلة بين أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بالإضافة إلى الدعم المادي لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

واختتم الزبيدي حديثه قائلاً: «نأمل أن يحمل عام «الاحتفال باليوبيل الذهبي» لدولة الإمارات معه الصحة والسلام والأمان لجميع البشر في كافة أرجاء العالم، ونتطلّع قُدماً إلى أن تُشكّل كافة مُبادراتنا وفعالياتنا خلال هذا العام منصة للعمل الخيري والإنساني الذي ينعكس إيجابياً على إسعاد الإنسان على أرض الفرص الواعدة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية ويعيش فيها الجميع وفق قيم التسامح والاحترام والانفتاح.