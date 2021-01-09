شكرا لقرائتكم خبر عن عادل نعمة مدرباً للقاسم العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

اختارت الهيئة الادارية لنادي القاسم الرياضي، عادل نعمة مدرباً لفريقها الكروي الاول خلفاً للمدرب السابق جاسم جابر الذي قدّم استقالته من تدريب الفريق قبل جولتين.

ويقود المدرب الجديد عادل نعمة فريق القاسم اعتباراً من الجولة المقبلة بعد أن اطلع بشكل مفصل على مستوى الفريق الذي استطاع الفوز على أمانة بغداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية.

وكان فريق القاسم قد لفت الأنظار إليه في بداية الدوري بعد العروض الجيدة التي قدّمها لاعبوه الشباب، لكن النتائج لم تكن تتماشى مع تلك العروض الجميلة التي جعلت أغلب متابعي الدوري العراقي ينتظرون مشاهدة مبارياته بشغف، لأن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب المغمورين، لكنهم كانوا مميزين داخل الميدان وتمكنوا من إحراج الكثير من الفرق الكبيرة.

والمدرب عادل نعمة لاعب سابق في منتخب العراق الاول وأشرف على تدريب فرق الحدود والصناعات الكهربائية والطلبة، ويعد من الكفاءات التدريبية الجيدة في الكرة العراقية.