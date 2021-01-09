النصر ينتفض وطارق كيال يترك الأهلي

الرياض-عيسى الحكمي

واصل النصر انتفاضته في الدوري السعودي للجولة الثانية توالياً، عندما حقق انتصاراً عريضاً على ضيفه العين بثلاثة أهداف دون مقابل ليصبح رصيده 14 نقطة، ويتقدم للمركز الحادي عشر، واصطاد أصفر الرياض أكثر من عصفور بانتصاره الجديد، حيث احتفل بالفوز الأول على ملعبه الجديد مرسول بارك، وحقق انتصاره الرابع في الدوري، وقفز ثلاث مراتب في سلم الترتيب واستعاد جزءاً مهماً من الحيوية المعنوية للعودة للمنافسة، في حين تلقى العين خسارته الثامنة وتجمد رصيده على 10 نقاط في المركز الأخير.

تحقق الانتصار النصراوي في الشوط الثاني عندما افتتح خالد الغنام باب التسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وتمكن الأخير من إضافة الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة الرد من الغنام في الدقيقة 80، وبعدها بدقيقتين أضاف البديل سامي النجعي الهدف الثالث، وصد القائم والعارضة هدفين للنصر من نور الدين أمرابط أولاً وبيتي مارتينيز ثانياً.

وأثنى الكرواتي الين هورفت مدرب النصر على مردود فريقه مؤكداً أن الأهم هو الفوز وأنه طوال الأيام الماضية كان يعمل على هذا الجانب ولم يركز على الجوانب التكتيكية.

وأضاف: الفريق يتحسن والأمور في غرفة الملابس رائعة، الكل لديه طموح بتصحيح المركز ومواصلة الفوز وهذا شيء إيجابي سيساعدنا على العمل التكتيكي.

وبين هورفت أن تدريبه للعين في فترة سابقة من الموسم الماضي منحه الفرصة لتعطيل تحركات اللاعبين وخاصة المحاور كونه أشرف عليهم ويعرف طريقة تفكيرهم بالكرة.

أما الألماني سكيبه مدرب العين فقال «من سوء حظنا أننا واجهنا النصر وهو في حالة جيدة لذا فرض شخصيته واستطاع الفوز بعكس أدائنا لم يكن جيداً»، هذا وسيلعب النصر مباراته القادمة أمام الرائد، ويلتقي بالشباب.

على خط آخر وفي أول رد فعل لخسارة أهلي جدة من القادسية 3-1 أعلن طارق كيال المشرف العام على الفريق الأهلاوي استقالته من منصبه، وكتب على صفحته في «تويتر» موجهاً الرسالة لجماهير الأهلي «كنت أتمنى أن أقدم شيئاً للأهلي ولكن العين بصيرة واليد قصيرة والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة، لا تستطيع تغيير أو إحضار ما طلبناه لتدعيم الفريق لذلك أقدم استقالتي من النادي راجياً التوفيق لأهلينا في الأيام القادمة».