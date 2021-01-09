محافظ الشرقية: فض 10 أفراح وتغريم أصحابها بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فض 10 أفرح شعبية وتغريم أصحابها؛ لمخالفة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، شنت حملة تفتيشية لمراجعة مدى التزام أصحاب قاعات الأفراح بغلقها وعدم إقامة أية حفلات زفاف لمنع انتشار الفيروس، أسفرت عن فض حفل زفاف بقاعة بقرية "الزنكلون" وجرى تفرقة المعازيم وتغريم صاحبي الحفلين والقاعة، فيما جرى فض قاعتي تصوير حفلات زفاف وتغريم أصحابها لوجود تجمع داخلها.

كما جرى فض 9 أفراح شعبية بمركز ومدينة ديرب نجم، وضبط 3 كافتيريات مخالفة ومصادرة 18 "شيشة" وتغريم 80 مواطنًا لم يرتدوا الكمامات.