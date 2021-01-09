أمريكا تنفي رصد نوع جديد من فيروس كورونا أكثر خطورة

ياسر رشاد - القاهرة - نفى مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، رصد نوع جديد من فيروس كورونا، أكثر عدوى من السلالة السابقة.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض بيانًا قال فيه إنه لم يشهد ظهور نوع جديد شديد العدوى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تطور وتغير في جميع أنحاء العالم.

وفي قت سابق قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض إنه قد يكون هناك نوع جديد من الفيروس تطور في الولايات المتحدة وبات أكثر عدوى وأسرع

انتشار بنسبة 50%.وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 290 ألف إصابة جديدة و3676 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز. وبهذه الحصيلة غير المسبوقة في الولايات المتحدة ارتفع مجموع الإصابات إلى 21,8 مليون وأكثر من 368 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.Date d’envoi de votre message : Aujourd’hui, à 09:40.



أعلنت جامعة جونز هوبكنز المرجعية الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت الجمعة رقما قياسيا