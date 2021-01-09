العراق: التحسن في وضع كورونا لن يجعلنا في مأمن من خطر ارتفاع الإصابات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، إن تحسن موقف كورونا لن يجعل البلد في مأمن من خطر ارتفاع الإصابات، فيما أبدت مخاوفها من السفر والقدوم من دول تفشي السلالة الجديدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي: "نراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لإصابات كوفيد 19 ووفياته في الولايات المتحدة الأمريكية ودول

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (بريطانيا) وبعض دول المنطقة، بعد تفشي السلالة الجديدة التي تمتاز بسرعة انتشارها وإصابتها جميع الفئات العمرية، وبضمنها فئة الأطفال، الذي بات يهدد أنظمتها الصحية بشكل خطير، حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة والحرجة".

وأضافت، أن "تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير، لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الإصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والأجانب من الدول ذات التفشي الوبائي الى العراق وبالعكس".

ودعت وزارة الصحة العراقية المواطنين الى "الحذر التام والانتباه الشديد لأهمية استمرار الإلتزام بالإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر".