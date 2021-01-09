بعد توقيف حسابه.. ترامب يتهم تويتر بالتآمر لإسكاته ويتجه لإحداث منصة خاصة

جدة - عبدالحي حسين - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، موقع تويتر بالتآمر “لإسكاته”، قائلا إن المنصة “تكمم أفواه حرية التعبير”، وذلك بعد إعلان الشركة في وقت سابق، تعليق حسابه نهائيا.

وقال ترامب في تغريدات على حساب الرئيس الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.

وأضاف ترامب: “لن يتم إسكاتنا”، و”تويتر غير معني بحرية التعبير”. وسريعا، حذفت شركة تويتر التغريدتين الجديدتين للرئيس الأمريكي، ولم تصدر -حتى الآن- أي بيان عن عملية الحذف.

وكانت تويتر أعلنت، أمس الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا “خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف”.

وقالت الشركة في بيان: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

ونشر ترامب، عشية يوم الجمعة، تغريدة على تويتر هي الأولى بعد ساعات من تجميد حسابه لانتهاكه قواعد الاستخدام.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو أدان فيها الرئيس الأمريكي أعمال العنف في مبنى الكابيتول، مؤكدا أنه سيركز على تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وجمد “تويتر”، الأربعاء، حساب الرئيس الأمريكي على منصته لمدة 12 ساعة، وهدد بغلقه نهائيا إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول، الأربعاء.

وقال تويتر في منشور: “نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية”، محذرا من أنه “إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقا”.

ونشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونغرس “العودة إلى ديارهم”؛ لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات “سرقت” منه، بدون تقديم دلائل على ذلك. وحذف هذا الفيديو كلا من فيسبوك ويوتيوب.

واعتبر ترامب أن اقتحام مبنى الكونغرس من جانب مناصريه جاء نتيجة تجريد من وصفهم بـ”الوطنيين العظماء” من الفوز بالانتخابات.

وقال ترامب، عبر تويتر :”هذه الأحداث تقع عندما يجرد الوطنيون العظماء، الذين عوملوا بطريقة سيئة وغير عادلة لوقت طويل، من فوز ساحق ومقدس بطريقة وحشية وغير قانونية”.