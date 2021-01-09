طقس السبت.. غائم مع نزول أمطار أو زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة برعد

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم مع نزول أمطار أو زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة برعد، و ذلك فوق كل من السهول الشمالية و الوسطى، والريف، ومنطقة سوس و مرتفعات الأطلس.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة ومحملة بأمطار ضعيفة ومتفرقة فوق المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تساقط ثلوج فوق كل من جبال الريف، والأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية، فيما ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء من الجنوب-الغربي فوق السهول الشمالية والوسطى، السايس، ومنطقة طنجة، والمرتفعات، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال بجنوب البلاد، ومن الغرب بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00و05 درجات بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 04 و10 درجات بالمناطق الداخلية، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسايس، وستكون ما بين 10و 16 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 02 و07 درجات بجبال الأطلس، والريف وبهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية و السهول الشمالية و الوسطى، مابين 12و 16 درجة بالقرب من السواحل الشمالية و الوسطى، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.