رسمياً.. الظروف الجوية تتسبب بتأجيل مباراة في الدوري الاسباني

أتلتيكو مدريد كان من المفترض أن يستضيف أتلتيك بلباو اليوم، في السادسة والربع بتوقيت بغداد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

الدوري الإسباني أعلن عبر موقعه الرسمي تأجيل المباراة، بسبب العاصفة الجليدية التي تمر بها العاصمة مدريد، والتي ستؤثر على خوض المباراة بملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم.



وتسببت العاصفة في إغلاق مطار مدريد باراخاس طوال اليوم، واستحالة أن يكون الملعب في أفضل ظروف.

وأكد البيان أنه "بعد الاتصال بكل الجهات، والتواصل مع الأندية، تم تأجيل المباراة التي كانت من المقرر أن تُلعب اليوم، لأجل غير مسمى".

وتابعت "سيتم الكشف عن موعد المباراة الجديد في الأيام القليلة القادمة، حسبما سيناسب كل فريق".