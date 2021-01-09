انت الان تتابع خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-09 | 09:50
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يخوض ثلاثي القمة مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني اليوم السبت، بينما يسعى ميلان لتعويض خسارته الجولة الماضية أمام يوفنتوس.
الدوري الإسباني
16:00 إشبيلية X ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي 23:00 باريس سان جيرمان X ستاد برريست
16:00 إشبيلية X ريال سوسييداد
18:15 أتلتيكو مدريد X أتلتيك بلباو
20:30 غرناطة X برشلونة
23:00 أوساسونا X ريال مدريد
الدوري الإيطالي
22:45 ميلان X تورينو
الدوري الفرنسي
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