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تعرف على مواعيد مباريات اليوم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-09 | 09:50

تعرف على مواعيد مباريات اليوم

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يخوض ثلاثي القمة مباريات الجولة 18 من اليوم السبت، بينما يسعى ميلان لتعويض خسارته الجولة الماضية أمام يوفنتوس.

الدوري الإسباني

16:00 إشبيلية X ريال سوسييداد
18:15 أتلتيكو مدريد X أتلتيك بلباو
20:30 غرناطة X
23:00 أوساسونا X


22:45 ميلان X تورينو

الدوري الفرنسي

23:00 باريس سان جيرمان X ستاد برريست
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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