تعرف على مواعيد مباريات اليوم

يخوض ثلاثي القمة مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني اليوم السبت، بينما يسعى ميلان لتعويض خسارته الجولة الماضية أمام يوفنتوس.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012