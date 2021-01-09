بايدن يرفض عزل ترامب

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة إلى أعضاء مجلسها إن النواب قد يتحركون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمساءلة ترامب لتحريضه على حشد عنيف اجتاح مبنى الكابيتول الأميركي، إذا لم يقدم الرئيس استقالته على الفور.كما دعت بيلوسي وزعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس، وأعضاء الحكومة لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي لإجبار ترامب على التنحي من منصبه، وهي عملية لتجريد الرئيس من منصبه وتنصيب نائب الرئيس مكانه.

وخلال مخاطبته الصحفيين في مسقط رأسه، ولاية ديلاوير، بعد فعالية الجمعة قدم فيها بعض خيارات وزرائه، أشار بايدن إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ترشحه لمنصب الرئيس هو أنه "اعتقد لفترة طويلة أن الرئيس ترامب غير لائق لمنصب الرئيس".



قال بايدن "لقد قلت منذ أكثر من عام، إنه غير لائق للمنصب. إنه أحد أكثر الرؤساء غير الأكفاء في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".