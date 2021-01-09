الشرطة الأفغانية تعلن إصابة أحد الأشخاص إثر انفجار وقع صباح السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الشرطة الأفغانية إصابة أحد الأشخاص إثر انفجار وقع صباح السبت في منطقة أريا بالحي العاشر في العاصمة كابول.



وقالت الشرطة في بيان، إن "السلطات تعمل الآن على معرفة هوية المتورطين في هذا العمل الإرهابي".

وأمس الجمعة، قتل 4 من قوات الأمن في هجوم إرهابي لحركة طالبان بولاية هرات غربي البلاد.

ويأتي تصاعد العنف فيما تجري الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لعقود من الحرب، بدون تحقيق أي انفراجة.

وبدأت الحكومة الأفغانيّة وطالبان محادثات سلام مباشرة في سبتمبر/أيلول الماضي، في أعقاب اتّفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في فبراير/شباط 2020.