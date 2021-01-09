المملكة السعودية ترفع حظر السفر 31 مارس المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل، اعتباراً من 31 مارس المقبل.



وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنّه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 31 مارس 2021، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن المصدر السعودي قوله، إنه يكون تنفيذ ذلك وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت أواخر ديسمبر الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد.

واستثنت تعليمات وزارة الداخلية حينها، حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.