شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نانسي بيلوسي : مجلس النواب يستعد للمضي في مساءلة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الجمعة إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونغرس.



وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".