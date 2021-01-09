شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امس في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).



من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال " تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".