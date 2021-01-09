شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» توقف حساب ترامب نهائياً خشية من التحريض على العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أوقفت شركة «تويتر» حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائياً، الجمعة، خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس الأربعاء الماضي، ليخرج الرئيس المنتهية ولايته بتصريح أنه سينظر في بناء منصته الخاصة.

ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على الحساب الحكومي @POTUS، بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي، إلا أن الموقع أعاد حذف تغريداته.

وغرد ترامب على حسابه الرئاسي بالقول: «كما قلت منذ فترة طويلة، ذهب تويتر إلى أبعد من حظر حرية التعبير. الليلة نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي. وأنتُم الـ75 مليوناً من الوطنيّين العظيمين الذين صوّتوا لي»

وأضاف في تغريدة أخرى: «سننظر في إمكانية بناء منصة خاصة بنا في المستقبل القريب، لن يتم إسكاتنا، تويتر ليس مع حرية التعبير، هو منصة لليساريين المتطرفين وتسمح لأكثر الناس شراً في العالم بالتعبير عن آرائهم بشكل حر».

وبررت «تويتر» حذف حساب ترامب على منصتها في بيان بالقول «بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائياً بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف».

وأعرب العديد من مستخدمي تويتر عن امتنانهم للإجراء الذي اتخذه موقع التواصل الاجتماعي، وبدأ وسم «شكراً تويتر» أو «Thank You Twitter» يتصدر قائمة الوسوم على المنصة.

