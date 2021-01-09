شكرا لقرائتكم خبر عن فونت: سأعين تشافي مدرباً إن فزت برئاسة برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد فيكتور فونت أحد مرشحي رئاسة نادي برشلونة الإسباني في انتخابات 24 يناير الجاري عزمه على إعادة أسطورته تشافي ليكون مدرباً للفريق، وكان تشافي مدرب السد القطري حالياً رفض العودة لبرشلونة، لخلافة فالفيردي قبل 12 شهراً بعد طرده عقب الخروج من مسابقة كأس الملك على يد أتلتيك بلباو.. لكن فونت قال: «في اليوم التالي لفوزي بالانتخابات سأبدأ الإشراف على مشروع الكرة بالكامل في برشلونة وفور انتهاء الموسم في الدوري القطري في أبريل سيعود تشافي. حلم تشافي أن يكون مدرباً ونحن نريد أن يكون ضمن هيكل النادي الإداري وسيتمتع بما يكفي من السلطة لاتخاذ أهم القرارات».

وجاءت تصريحات فونت بعد تصريح لأيقونة النادي إنييستا كشف فيه عن قرب عودة تشافي للكامب نو وقال إنييستا في تصريحه لبرنامج بقناة الكأس القطرية: في يوم ما سيلتقي تشافي وبرشلونة، لا أعرف متى لكن لدي ايماناً بأنه سيحدث.. تشافي يملك ما يكفي من الإمكانيات لتدريب برشلونة وأتمنى أن يتحسن كل شيء ويستعيد النادي استقراره بعد الانتخابات لأن الأوضاع الحالية في النادي ليست بخير، ويحتل السد صدارة الدوري القطري حالياً بفارق 8 نقاط عن منافسيه ويواصل سجله الخالي من الهزائم منذ بداية الموسم وآخرها الفوز على السيلية 8- صفر الخميس. ولعب تشافي 767 مباراة مع برشلونة من 1998إلى 2015 و133 مباراة دولية مع المنتخب وفاز بـ8 ألقاب ليجا و3 كؤوس ملك و4 ألقاب أوروبية وهي جزء من الـ25 لقباً التي حصدها بقميص النادي الكتالوني.