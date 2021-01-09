شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: أجويرو سيعود أمام برمنجهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مشاركة نجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أساسياً في تشكيلة الفريق في الجولة الثالثة من مسابقة الكأس أمام برمنجهام الأحد.

وغاب أجويرو عن تشكيلة سيتي منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة وشد عضلي لكن مدربه قال: «تمرن معنا بشكل جيد وسيلعب معنا، كانت عنده إصابة قوية، لكن الأهم أن مزاجه استثنائي وأستطيع القول إنه أفضل من قبل، في آخر 10 ايام كانت استجابة ركبته جيدة جداً وهذه أفضل أخبار يمكن أن نحصل عليها الآن، وسيبدأ المباراة أمام برمنجهام ودقائق مشاركته ستكون بناء على أدائه أو تحمل ركبته، ويمكنه اللعب 90 دقيقة وسيكون ذلك رائعاً لو تم، نسعد بوجوده حتى لو 30 أو 60 دقيقة لأنه لاعب يصنع الفارق».

وعاد كايل ووكر وجيزوس للفريق بعد استكمال فترة العزل المنزلي عقب إصابتهما بفيروس كورونا فيما ينتظر الحارس ايدرسون واللاعبان فيران توريس وتومي دويل انتهاء العزل والعودة.

