شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يجرب بديل«الارتجاج» في مونديال الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن خطته لتجربة استخدام بديل للاعب الذي يتعرض لارتجاج في الدماغ وذلك في بطولة مونديال الأندية الشهر المقبل في قطر، وسوف تتمكن الأندية المشاركة في البطولة التي تنطلق في الأول من فبراير حتى الـ11 منه من استخدام لاعب إضافي بغض النظر عن استنفاذ المدرب لتبديلاته في المباراة، وسوف يجرب «فيفا» القرار أيضاً في الألعاب الأولمبية في اليابان.

واعتمد «فيفا» أيضاً التبديلات الخمسة لكل فريق بدلاً من 3 وذلك لحماية اللاعبين في ظل جائحة كورونا لكن رغم ذلك يحتاج المدرب لاستنفاذ تبديلاته الثلاثة أثناء اللعب وتبديلين آخرين في الاستراحة بين الشوطين، وتم تأكيد مشاركة النادي الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا والدحيل القطري المضيف فيما تنتظر البطولة تأكيد مشاركة الأندية الأخرى.

