شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى التركى: أردوغان يوزع الاتهامات على المعارضين بأصابع قذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اتهام الأخير لرئيسة الحزب بمدينة إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومسؤوليتها عن الأحداث الدامية التي شهدتها مؤخرًا جامعة البوسفور، وقال «منذ اللحظة التي بدأ فيها الجالسون على كرسي المسؤولية عد من يتهمونهم، على أصابعهم القذرة يمينًا ويسارًا، أصبح مسار البلاد غير واضح".

ورد المتحدث باسم «الشعب» على أردوغان، حسبما نشر تركيا الآن: "أنظر إلى مكتب الشخص الذي قال هذا، وأرى حقيقة أنه يستطيع توجيه الاتهامات دون أي قرار قضائي على علاقة بحقيقة الأمر، هذا الاتهام ثقيل للغاية".

وشدد أوزتراك على أن كافتانجي ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الاتهام، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجميع لحماية الديمقراطية من ممارسات رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.