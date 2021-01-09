شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز انتخاب هيئة مكتب برلمان 2021 فى أكثر من جلسة.. فقية دستورى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى الثلاثاء المقبل بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الساعة الحادية عشر صباحا.

وتشهد الجلسة الافتتاحية اداء اليمين لـ592 نائبا من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم نحو 596 "هناك ثلاث حالات وفاة لنواب بعد انتخابهم وهناك مقعد دير مواس بالمنيا مازال مؤجل لم تجرى عليه الانتخابات".

كما تشهد انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس لمدة خمس سنوات "مدة الفصل التشريعى".

ولأن أداء القسم للنواب يستغرق وقتا طويلا فإن إجرءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين يمكن أن تتم على أكثر من جلسة يقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت هذا الأمر.

وتنص المادة 12على ان ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.