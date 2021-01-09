شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للنائبة آية مدنى المعينة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال 3 أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعين في مجلس النواب المصري، من بين 28 عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، من بينهم النائبة آية مدنى .

وينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للنائبة آية مدنى كالآتى:

- بكالوريوس نقل دولى و لوجستيات 2010

-حاصلة على ماجستير لوجستيات التجارة الخارجية 2013

-حاصلة على دورة الاستراتيجية و الأمن القومى من أكاديمية ناصر العسكرية العليا

-حاصلة على دورة أساسيات النقل الجوى المعتمد من IATA

-خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة 2018

-عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية 2016

-عضو لجنة التنمية الرياضية باللجنة الأوليمبية الدولية منذ عام 2016

-عضو بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث لرئاسة لجنة اللاعبين 2016

-سفيرة للسلام و الرياضة بمنظمة السلام والرياضة الدولية 2016

-عضو باللجنة الخماسية القائمة بعمل الاتحاد الدولى للملاكمة بالتعيين من رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية 2016

-رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية المصرية 2016

-أول لاعبة غير أوروبية تحصل على نهائي كأس العالم في 2007

-الجمع بين ذهبيتى العالم تحت 18 و21 سنة في عام 2006

-تأهل بأربع طرق لأوليمبياد بكين 2008

-المركز السابع بدورة الألعاب الأوليمبية و هو أفضل نتيجة للاعبى الخماسى الحديث مصريا أو عربيا أو افريقيا حتى تاريخه

-بطولة كأس عالم 9 ميداليات بطولة كأس عالم ذهبية 2007بطولة كأس عالم فضية 2008

-بطولات أفريقية 6 ميداليات بطولات دولية 3 ميداليات بطولة عربية ذهبية 2007

- بطولة جمهورية 28

- ميداليات الاشتراك في الدورات الأوليمبية أثينا 2004 و بكين 2008 و لندن 2012