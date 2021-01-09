مصرع تلميذة استنشقت "أول أكسيد الكربون" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم السبت، متأثرة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون من سخان الغاز أثناء استحمامها بمنزل أسرتها، بمركز جهينة في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "منة. م" 9 أعوام وتقيم بناحية عنيبس دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والدها أنه أثناء قيام ابنته المذكورة بالاستحمام بدورة المياه بالمنزل حدث لها اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، ما أدى لوفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.