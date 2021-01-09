بسبب سخان الغاز.. مصرع زوجين داخل المنزل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي زوجان مصرعهما، اليوم السبت، متأثرين باستنشاقهما أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، أثناء استحمامهما بالمنزل، دائرة مركز ساقلته في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "عادل. ا" 31 عامًا عامل، وزوجته "منى. ث" 29 عامًا ربة منزل ويقيمان بناحية سفلاق دائرة المركز جثتين هامدتين.

وأفادا شقيق الأول "فتحي" 35 عامًا عامل، ووالد الثانية "ثروت. ا" 70 عامًا عامل أنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بحمام منزلهما حدث لهما اختناق نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، الناتج عن سخان الغاز ما أدى لوفاتهما، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.