الطماطم عند 1.5 جنيه للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.25 و.2.25 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 و3.25 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.