18 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و228 وفاة فى الهند

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت الهند 18 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و431 ألفا و639 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف

إنديا) الهندية اليوم السبت أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 228 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و798 شخصا.

وخرج من المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 19253 شخصا.​

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 290 ألف إصابة جديدة و3676 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز. وبهذه الحصيلة غير المسبوقة في الولايات المتحدة ارتفع مجموع الإصابات إلى 21,8 مليون وأكثر من 368 ألف وفاة منذ بداية الجائحة.