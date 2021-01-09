بايدن: عدم حضور ترامب حفل التنصيب “جيدا” ويسعدني حضور بينس

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 10 دقائق

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيكون سعيدا برؤية نائب الرئيس، مايك بينس، في حفل التنصيب، ولكن ليس الرئيس الحالي دونالد ترامب.

واعتبر بايدن في تصريح صحفي، أن قرار ترامب عدم حضور حفل التنصيب كان “جيدا”.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب، وذكر متحدث باسم بينس أن نائب الرئيس لم يُدع بعد إلى هناك.

هذا ومن المقرر أن يجري حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري.

والخميس، دعا ترامب إلى “المصالحة وتضميد الجراح”، مؤكدا أنه يريد انتقالا “سلسا” للسلطة إلى خلفه بايدن.

وتتعالى الأصوات الآن من كبار الساسة الأميركيين، لاستخدام التعديل 25 بالدستور لـعزل ترامب، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته.

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس.