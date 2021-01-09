إصابات كورونا تلامس 90 مليوناً حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 58 دقيقة

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم، مسجلاً المزيد من الإصابات والوفيات ، حيث أظهرت إحصائية جديدة أن عدد مصابي كورونا بالعالم وصل حتى صباح السبت، لـ 89,361,504 شخصًا، توفي منهم أكثر من مليون و922 آلاف، وتعافى ما يزيد على 64 مليونًا، وفق موقع “ورلدميتر” (worldometer)، المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

وفي الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا في العالم، قالت وكالة أسوشيتد برس، إنه تم تسجيل 4 آلاف وفاة في يوم واحد جراء كورونا، في حصيلة قياسية منذ تفشي الفيروس.

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية عن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بنسبة 1.3%، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 21.6 مليون إصابة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 2.58 مليون إصابة، بزيادة بلغت 1.6%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

طوارئ في لندن

وفي بريطانيا، أعلن عمدة العاصمة لندن صديق خان، عن فرض حالة طوارئ بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بما يهدد باكتظاظ المستشفيات في المدينة.

وقال العمدة إن “الوضع في لندن بلغ مرحلة حرجة مع خروج الفيروس عن السيطرة، حيث تطال العدوى ألفا من بين كل 100 ألف من سكان العاصمة”.

وتواجه بريطانيا موجة شرسة من انتشار فيروس كورونا، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة أمس الجمعة إن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكورونا في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فردا في البلاد، في حين ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في العاصمة لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.

بؤرة جديدة بالصين

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية مدينةَ “شي جيا جوانغ” منطقةً مغلقة، بعد تشخيص أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا فيها، وهي أعلى نسبة تسجلها الصين منذ 5 أشهر.

وشمل الإغلاق المدارس، والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى حظر التجمعات في المدينة، وإيقاف السفر من المدينة وإليها، وتعليق خدمة البريد لمدة 3 أيام.