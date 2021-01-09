الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: : قرار عزل ترامب يعود إلى الكونغرس

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

ترك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الجمعة للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب أو عدمه قبل 12 يوما من انتهاء ولايته، الامر الذي يطالب به العديد من النواب الديموقراطيين بعد أحداث الكابيتول.



وفي مؤتمر صحافي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير قال بايدن الذي سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير إن "الطريقة الأسرع" لخروج ترامب من الرئاسة هي "أداء اليمين في 20 يناير".

وتابع "ما يحصل قبل او بعد، هو قرار يتعين على الكونغرس اتخاذه. لكن ما اتطلع إليه هو مغادرته المنصب".

وجاءت تصريحات بايدن بعد يومين على تشجيع ترامب مناصرين له على تنظيم مسيرة إلى الكونغرس وصلت الى حد اقتحامه وخوض مواجهات مع الشرطة اسفرت عن خمسة قتلى.

ويبذل قادة الحزب الديموقراطي في الكونغرس جهودا حثيثة لمحاولة عزل ترامب، وذلك للمرة الثانية خلال ولايته الرئاسية. لكن الجمهوريين لا يبدون تأييدا لهذا التوجه على الرغم من إدانتهم بشدة موقف الملياردير الجمهوري.

وهذا هو أول رد فعل لبايدن على طرح عزل ترامب أو محاولة إقناع نائبه مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور والذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

ويعكس تردد بايدن في تأييد توجّه حزبه لعزل ترامب وزر مهمة توحيد صفوف الأميركيين الملقاة على عاتقه.

وقال بايدن "سنركز على عملنا ويمكن للكونغرس أن يقرر كيفية تحركه" بالنسبة الى ترامب، مع اعتباره أن سلفه "غير مؤهل" للحكم.