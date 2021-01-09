موقع تويتر يعلق بشكل دائم حساب دونالد ترامب

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

علّق موقع تويتر الجمعة "بشكل دائم" حساب دونالد ترامب، مشيرًا إلى مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد يومين على أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول ساعات عدّة.

