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شكرا لقرائتكم خبر عن موقع تويتر يعلق بشكل دائم حساب دونالد ترامب والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021
علّق موقع تويتر الجمعة "بشكل دائم" حساب دونالد ترامب، مشيرًا إلى مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد يومين على أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول ساعات عدّة.
وكان موقع التواصل الاجتماعي قد حذف تغريدات عدّة للرئيس الجمهوري الذي واصل الطعن في صحّة الانتخابات الرئاسيّة، وجمّدَ حسابه لمدّة 12 ساعة قبل أن يُعيد تفعيله الخميس.