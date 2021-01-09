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موقع تويتر يعلق بشكل دائم حساب دونالد ترامب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

علّق موقع تويتر الجمعة "بشكل دائم" حساب دونالد ترامب، مشيرًا إلى مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد يومين على أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول ساعات عدّة.

 

وكان موقع التواصل الاجتماعي قد حذف تغريدات عدّة للرئيس الجمهوري الذي واصل الطعن في صحّة الانتخابات الرئاسيّة، وجمّدَ حسابه لمدّة 12 ساعة قبل أن يُعيد تفعيله الخميس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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