نانسي بيلوسي : مجلس النواب يستعد للمضي في مساءلة ترامب

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الجمعة إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونغرس.



وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".