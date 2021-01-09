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منظمة الصحة العالمية تحدد موعد دخول خبرائها للصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحدد موعد دخول خبرائها للصين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يتوقع تحديد مواعيد السفر إلى الصين للتحقيق في منشأ فيروس ، الأسبوع المقبل، في مهمة طال انتظارها.

 

وكان تيدروس قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن الصين لم تأذن بعد بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في الحالات المبكرة لـ COVID-19.

 

ويُعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين انتشر على مستوى العالم وأصاب ما يقرب من 88 مليون شخص وقتل حوالي 1.9 مليون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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