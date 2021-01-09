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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف عن تحركات النجيفي الخبيثة في العراق والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021
كشف تقرير بأن أسامة النجيفي، السياسي العراقي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .
ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .
وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .