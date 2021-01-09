حقنة هاريس.. هل كذبت نائبة الرئيس بشأن لقاح كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس محاصرة بسيل من الأسئلة حول حقيقة حصولها على لقاح كورونا من حقنة بدون إبرة.

وتصاعدت حملة التشكيك في لقطات فيديو وصور لـ"هاريس" وهي تحصل على لقاح كورونا، ما بين متهم لها بـ"التضليل" وعدم حصوها على اللقاح ودفاع عنها بإظهار صور تبدو فيها "إبرة الحقنة" واضحة.

ورغم أن هاريس حصلت على لقاح كورونا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمركز يونايتد ميديكل سنتر، يبدو أن أحداث الكونجرس الأخيرة صعدت من حملة الاتهامات تجاه نائبة الرئيس.

وفي المقطع المصور، تظهر نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن تضع كمامة مع ممرضة أو طبيبة وهي تعطيها حقنة، وسط أحاديث عن أن "الطبيبة لم تستطع إعادة رأس الحقنة لتظهر كأنها اعطتها لهاريس، ما اضطرها لإرجاعها بالضغط على يد الكرسي".

الفيديو قدم هاريس على أنها تتظاهر بتلقي لقاح كورونا، لكن تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أكد عدم صحة التدليل "فنوع الحقن ذات الأغطية البلاستيكية معتمد عالميا".





وخرجت تقارير صحفية عالمية بالصور والفيديو لتظهر بوضوح الإبرة قبل وبعد حصول هاريس على لقاح كورونا.

ويدرك الأطباء حول العالم أن الغطاء البلاستيكي آلية آمنة ومعتمدة عالميا؛ حيث توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا النوع من الإبر، أي تلك المزودة بغطاء بلاستيكي يمتد على طول الإبرة لتغطيتها بعد استعمالها.

والجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول، اختارت مجلة "التايم" الأمريكية، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته المنتخبة كامالا هاريس، ليكونا "شخصية العام" 2020.

كامالا هاريس (56 عاما)، سيناتورة سمراء عن ولاية كاليفورنيا، اختارها المرشح بايدن نائبة له، قبل أن يفوزا في الانتخابات لتصبح أول امرأة سمراء بهذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 88.18 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و902 ألف و553 حالة وفاة.

ولأول مرة، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، وفقاً لبيانات صدرت يوم الجمعة.

ووصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة أخرى، الخميس، حيث سجلت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لأول مرة.