ترامب يتهم "تويتر" بالتآمر لإسكاته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا، خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس.

ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.



وقال ترامب على الحساب الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون "لن يتم إسكاتنا".

وقال ترامب أيضا "تويتر غير معني بحرية التعبير"، وذلك قبل أن تحذف الشركة التغريدتين.

ومنع موقع "تويتر" ترامب أيضا من التغريد عبر الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.

من جهته، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، الخميس أنّ حسابَي ترامب على موقعي فيسبوك وأنستقرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمّى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته الكابيتول.

وقال زوكربيرج في منشور على حسابه في فيسبوك "نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية".