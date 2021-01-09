شكرا لقرائتكم خبر عن ترودو يتهم ترامب بتحريض مرتكبي أعمال الشغب في الكابيتول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة أنّ أنصار دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء في واشنطن قد تمّ «تحريضهم» من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا «صُدمنا جميعاً لرؤية متطرّفين حرّضهم الرئيس على التصرّف بهذا القدر من العنف لتخريب الكابيتول في واشنطن».

وأضاف «لقد رأينا جميعاً المشاهد المروّعة لمجموعة عنيفة أرادت إطاحة المؤسّسات الديمقراطيّة في الولايات المتّحدة».

وتابع ترودو «أعتقد أنّ من المهم للغاية أن نتذكّر أنّنا جميعاً نتحمّل مسؤولية بصفتنا مواطنين، ولكن أيضاً بصفتنا قادة، وأن نختار كلماتنا جيّداً ونتّخذ الخيارات الصحيحة للجمع بين الناس واحترام مختلف وجهات النظر وعدم ترك مساحة للكراهية والتطرف والعنف».

ونُكّست أعلام الكابيتول بعد وفاة شرطي كان أصيب في المواجهات مع أنصار ترامب، ما يرفع حصيلة أعمال العنف التي وقعت الأربعاء إلى خمسة قتلى.

ووجّه القضاء الفيدرالي الأمريكي الاتّهام إلى 15 شخصاً في قضيّة أعمال العنف في الكابيتول.