سيناتور أمريكي يعلّق على قرار تويتر.. تسمح لخامنئي بالتغريد وتمنع ترامب

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 09:03 صباحاً - منذ 18 دقيقة

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، اليوم السبت، إن السماح لخامنئي بالتغريد عبر تويتر ومنع ترامب يشي بالكثير حول من يدير المنصة⁧، وذلك بعد إعلان تويتر تعليق حساب الرئيس الأمريكي نهائيا.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال غراهام المنتمي للحزب الجمهوري: “حان الوقت للكونغرس لإلغاء المادة 230 ووضع شركات التقنية الكبرى على نفس الأساس القانوني مثل أي شركة أخرى في أمريكا. المساءلة القانونية”.

وأضاف: “شركات التقنية الكبرى هي الشركات الوحيدة في أمريكا التي تتمتع فعليًا بحصانة مطلقة من المقاضاة بسبب أفعالها، وذلك فقط لأن الكونغرس منحهم تلك الحماية”.

وتابع: “قد يحظرني تويتر على كلامي هذا لكنني أقبل هذا المصير عن طيب خاطر، مضيفا: “إن قرار (تويتر) حظر الرئيس ترامب نهائيًا خطأ جسيم”.

وأشار غراهام إلى أن “السماح لآية الله (خامنئي) بأن يغرد، ومنع ترامب يقول الكثير عن الأشخاص الذين يديرون تويتر” .

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، موقع تويتر بالتآمر “لإسكاته”، قائلا إن المنصة “تكمم أفواه حرية التعبير”، وذلك بعد إعلان الشركة في وقت سابق، تعليق حسابه نهائيا.

وقال ترامب في تغريدات على حساب الرئيس الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف.

الأمر الذي ردت عليه الشركة سريعا، إذ حذفت التغريدتين الجديدتين للرئيس الأمريكي، ولم تصدر -حتى الآن- أي بيان عن عملية الحذف